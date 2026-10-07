Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Селезньов: Чому одразу стільки негативу до Мальдери?

Олег Дідух — 7 жовтня 2026, 20:44
Селезньов: Чому одразу стільки негативу до Мальдери?
Instagram Євгена Селезньова

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов зізнався, що не розділяє критику на адресу головного тренера команди Андреа Мальдери.

Слова екснападника наводить ютуб-канал Ігоря Циганика.

"Я не можу сказати, що це якийсь суцільний негатив. Треба ж розуміти, що Мальдера будує нову команду. Тренер свідомо дає можливість зіграти різним гравцям і не ставить один і той самий склад на кожну гру. Мені особисто його ідея сподобалася.

Приїхав фахівець, італієць. Він повинен на власні очі побачити, хто є в його розпорядженні. Для цього він зібрав багато футболістів і перевіряє їх у ділі — у кожному матчі виходить новий склад. Він же не може оцінювати їх суто за папірцями чи чужими звітами! Тому чому одразу стільки негативу? За один день такі команди не будуються", – заявив Селезньов.

Зазначимо, що у стартових чотирьох турах Ліги націй-2026/27 збірна України набрала чотири залікові бали. Вона посідає третє місце у турнірній таблиці своєї групи.

Збірна України з футболу Євген Селезньов Андреа Мальдера

Євген Селезньов

Михайленко розповів, на якого ексфорварда збірної України схожий Пономаренко
Який я тобі "Сєля": Селезньов емоційно посперечався з вболівальником
Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України
Хто найкращий бомбардир в історії УПЛ: від Реброва до Шацьких та Ярмоленка
Пропонували гроші: Селезньов – про пропозицію повернутися в Донецьк

Останні новини