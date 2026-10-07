Селезньов: Чому одразу стільки негативу до Мальдери?

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов зізнався, що не розділяє критику на адресу головного тренера команди Андреа Мальдери.

Слова екснападника наводить ютуб-канал Ігоря Циганика.

"Я не можу сказати, що це якийсь суцільний негатив. Треба ж розуміти, що Мальдера будує нову команду. Тренер свідомо дає можливість зіграти різним гравцям і не ставить один і той самий склад на кожну гру. Мені особисто його ідея сподобалася.

Приїхав фахівець, італієць. Він повинен на власні очі побачити, хто є в його розпорядженні. Для цього він зібрав багато футболістів і перевіряє їх у ділі — у кожному матчі виходить новий склад. Він же не може оцінювати їх суто за папірцями чи чужими звітами! Тому чому одразу стільки негативу? За один день такі команди не будуються", – заявив Селезньов.