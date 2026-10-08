Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Результат неприйнятний, але ми боротимемось: один з лідерів збірної України звернувся до фанатів

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2026, 18:29
Результат неприйнятний, але ми боротимемось: один з лідерів збірної України звернувся до фанатів
Віктор Циганков
УАФ

Вінгер збірної України Віктор Циганков визнав результат команди у перших чотирьох турах Ліги націй неприйнятним.

Про це він написав у Інстаграм.

Реклама:

Він також звернувся до вболівальників і подякував їм за підтримку національної команди.

"Завжди вдячний за можливість носити цю футболку і бути частиною збірної. Результат неприйнятний, але ми боротимемось до самого кінця. Усім дякую за вашу підтримку", – написав Циганков.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Вони мають у своєму активі чотири залікові бали.

Збірна України виграла перший матч проти Угорщини (1:0), але поступилась їй у поєдинку другого кола (1:2). Також підопічні Андреа Мальдери розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та зіграли внічию із грузинами (0:0).

Наступний поєдинок наша національна команда проведе 14 листопада проти британців, які очолюють квартет.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віктор Циганков

Віктор Циганков

Циганков: Хочемо, аби вболівальники після матчів пишалися тим, що ми боремось за країну, як наші воїни на передовій
Це частина футболу: Циганков – про бійку наприкінці матчу з Угорщиною
Всі фактори можуть скластися: Хацкевич оцінив перспективи Циганкова в Аяксі
Циганков міг продовжити кар'єру в титулованому клубі Серії А
Чергова провокація: батько зірки збірної Угорщини опублікував фото сина з Циганковим під російську пісню

Останні новини