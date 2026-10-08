Результат неприйнятний, але ми боротимемось: один з лідерів збірної України звернувся до фанатів

Вінгер збірної України Віктор Циганков визнав результат команди у перших чотирьох турах Ліги націй неприйнятним.

Про це він написав у Інстаграм.

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Він також звернувся до вболівальників і подякував їм за підтримку національної команди.

"Завжди вдячний за можливість носити цю футболку і бути частиною збірної. Результат неприйнятний, але ми боротимемось до самого кінця. Усім дякую за вашу підтримку", – написав Циганков.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Вони мають у своєму активі чотири залікові бали.

Збірна України виграла перший матч проти Угорщини (1:0), але поступилась їй у поєдинку другого кола (1:2). Також підопічні Андреа Мальдери розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та зіграли внічию із грузинами (0:0).

Наступний поєдинок наша національна команда проведе 14 листопада проти британців, які очолюють квартет.