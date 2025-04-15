Ярмолюк засмучує Зінченка, Яремчук стає чемпіоном, Зубков оформлює дубль: наші за кордоном

Почнемо з неприємної новини: найбездоганніший наш козак у топлігах протягом двох років перемістився в запас. Ілля Забарний зіграв лише тайм проти Фулгема – і це вже схоже на пониження у статусі. Всі так розхвалювали суперзв'язку Гейсен – Забарний, що забули, що з'явилася вона тільки після травми Сенесі, найважливішого гравця Борнмута за весь час перебування в АПЛ. І ось, коли він відновився, а захист "вишень" припустився кількох помилок, Забарний опинився на лавці.

Щоправда, якщо враховувати, які клуби ходять навколо Гейсена, можна припустити, що в такій неприємній ситуації Забарному доведеться прожити максимум 6 матчів. У Борнмута відвертий перебір центрбеків, Іраолі через це доводиться робити такі дивні заміни – а загалом Забарний у порядку, Фулгем 1:0 обіграли з його стараннями. Влітку Гейсен може виїхати у Реал, і така проблема вирішиться приємним для всіх чином.

Олександр Зінченко/Єгор Ярмолюк

Натомість почав грати той, на якого й сподіватися вже перестали. Зінченко не отримав жодної хвилини у чотирьох попередніх турах Прем'єр-ліги, не вийшов і в першому матчі чвертьфіналу ЛЧ проти Реала. Але ті самі 3:0 проти чинного володаря трофея мотивували Артету берегти сили лідерів перед виїздом на Бернабеу – і матч проти Брентфорда в АПЛ почали на лаві такі зірки, як Сака та Едегор.

Як наслідок, Зінченко вийшов з перших хвилин – і, ба більше, отримав місце не на фланзі оборони, а на рідній позиції в центрі поля.

На початку другого тайму Зінченко сам опинився на позиції завершувача, але там суперник в особі Льюїс-Поттера виграв у нього боротьбу за м'яч. При цьому, очевидно, що для команди класу Арсенала півзахиснику головне – не перетримувати м'яч і просувати його вперед, а з цим Зінченко справлявся. Заміна на 62-й хвилині обумовлена насамперед тим, що якісь хвилини лідери мають отримати й перед Реалом – і Зінченка міняв не хтось, а Едегор.

Але загалом... Нехай і це не стосується теми "наших за бугром" безпосередньо, але не можна не відзначити: як же погано в Арсенала з варіантами у фінальній третині. Дуже пасивно та вихолощено, а значущість стандартів зросла до такого рівня, що єдиний гол Брентфорда вони забивають після кутового... Брентфорда. Це не відкриття навіть для АПЛ, колись про команди Моурінью говорили, що кутові біля їхніх воріт – це їхній гольовий момент, але коли до такого зводяться всі шанси забити, це погано.

Тому Арсенал і втратив очки. В останні секунди із Зінченком на полі Арсенал відкрив рахунок: після кутового воротар схопив м'яч і швидко розігнав атаку (шкода, без української участі), яка закінчилася голом Парті. Але минуло трохи часу, тренер Брентфорда кинув у бій Ярмолюка – і рахунок незабаром зрівнявся.

За хвилину до гола Ярмолюк міг пред'являти претензії Мбемо, який під час контратаки не віддав на абсолютно вільного українця, а дуже передбачувано прострілив – і заробив лише новий кутовий. Але після цього кутового Брентфорд забив, а Арсенал не зміг організувати повноцінного штурму воріт Флеккена. Не пощастило з травмою Жоржинью, яка сталася після п'ятої заміни – тож Арсенал догравав матч у меншості.

Загалом, гру в актив можуть записати обидва українці. Зінченко, повторюся, добре загострював і не випадав із гри – що саме по собі дивно для людини, яка цього року до минулих вихідних зіграла в АПЛ 54 хвилини. Ярмолюк, може, й отримав дурну жовту (збив Меріно у далеко не критичній ситуації), але виконав перехоплення перед єдиним голом. Одного цього вистачить, щоб виправдати пів тайму присутності на полі. Арсенал, якщо і повинен когось звинувачувати у втраті очок, то лідера: Сака не зміг забити у порожні ворота після явної помилки воротаря.

Віталій Миколенко

Вийшов з перших хвилин і райтбек Евертона – попри те, що лише півтора тижня тому отримав травму у дербі. Здоров'я Віталія викликає захват: за час на Альбіоні він вибував з ладу дев'ять разів, але жодного разу не пропускав понад 4 матчі.

У поєдинку, який для Евертона майже нічого не вирішував, "іриски" змогли дуже боляче вдарити головну сенсацію сезону. Ноттінгем Форест вже перфоманси на трибунах розміщує, самих себе називаючи магічними. Сезон і справді дуже крутий, команда йде на третьому місці, але вирішальний крок до Ліги чемпіонів ще треба зробити. А Форест запнувся, поки Ман Сіті з Ньюкаслом перемогли, та й Челсі взяв нічию. Матч 38-го туру "лісники" грають саме з Челсі, і він може перетворитися на фінал гонки за зону ЛЧ.

Миколенко звично відбігав матч на лівому фланзі. Приємно, що у Віталія виявляються креативні навички: якщо в перші роки в Евертоні він був потрібен лише для відборів, то зараз він добре продовжує атаку, віддає і в центральну зону, і вперед. Як для людини після травми Миколенко зробив просто фантастичний обсяг роботи: став першим в Евертоні за кількістю дотиків м'яча (73) і показав найкращу серед усіх гравців "старту" точність (93%) передач.

Пам'ятаєте, я писав, що у команд Моурінью небезпечними були кутові навіть біля їхніх воріт? Моєс багато разів з ним перетинався – і вийняв уроки. Переможний гол на останніх хвилинах Евертон провів після кутового Фореста. Адже команда при стандарті висувається вперед – і далеко не завжди встигає грамотно повернутися. Мурільйо, гравець збірної Бразилії та один з лідерів Фореста, зіграв дуже незграбно. Роль Миколенка в епізоді? Епізодична: ключовий відбір зробив Неко Вільямс, після чого Макніл із Дукуре розіграли м'яч до вірного.

Один із проявів неймовірної успішності сезону Фореста – той факт, що у вихідні власник клубу Євангелос Маринакіс був саме на його матчі. Греку належить і Олімпіакос, і...

Роман Яремчук – чемпіон!

Титул із категорії "ну нарешті". Якось так склалося, що Яремчук грав за 38-разового чемпіона Португалії в особі Бенфіки, 29-разового чемпіона України та СРСР (Динамо), 19-разового чемпіона Бельгії (Брюгге) – та й у Гент переходив незабаром після його єдиного чемпіонства в історії, але чемпіонські медалі так і не здобув.

Довелося переходити до Олімпіакоса – щоб напевно. Хто не знає, гранд з Пірея виграв більше титулів чемпіонату Греції, ніж решта всіх команд разом узятих. Цей титул став для Олі 48-м – а решта грецьких команд має "тільки" 41 титул. Втім, два останні роки Олімпіакос був на голодному пайку, програючи "абревіатурним" суперникам: АЕКу та ПАОКу.

Яка роль Романа у цьому титулі? Будемо чесними: це камео. За весь чемпіонат він забив лише три м'ячі, та й зіграв 533 хвилини – 17-й показник у команді. Цікаво, що навіть у 16-го за часом гравця більше тисячі хвилин: помітна основна обойма, якій довіряє тренер Хосе Луїс Менділібар, і до неї український форвард, на жаль, не входить. Але це яскраве камео: два голи Панатінаїкосу у Дербі Вічних ворогів увійдуть до епосу фанатів. У вирішальному матчі Олімпіакос обіграв АЕК 1:0, Роман вийшов на заміну лише на 90-й хвилині.

Артем Довбик

Немов на контрасті можна відзначити найстабільнішого українського бомбардира з часів Андрія Шевченка, який у головному матчі року не блиснув.

У Довбика з боротьби за цей статус і конкурентів немає: не вважати ж таким Вороніна, який за дев'ять сезонів у топлігах лише двічі долав позначки в 10 голів? У Довбика таких сезонів теж два, але із двох спроб. Проте в римських дербі, вже можна констатувати, блиснути не вийшло. Боровся він багато, але, по-перше, із чотирьох єдиноборств виграв лише одне. Лаціо, загалом, вдалося вимкнути форварда суперника з гри – він і м'яча торкався мало (16 разів). А по-друге, всі ми розуміємо, заради чого гравці такого функціоналу, як Довбик виходять на поле. Голів він так і не приніс.

Римське дербі, воно в сучасний час взагалі не дуже про голи. Знаєте, скільки голів було в шести попередніх ігор Роми та Лаціо? Шість, в середньому по одному на матч. 1:1 на вихідних стали першим матчем із 2021-го, коли забили обидва суперники – та й те тому, що феноменальний за точністю удар вдався Романьйолі. Величезне значення гри демотивує команди ризикувати – і, думаю, до кінця сезону Довбик жодного разу не зіткнеться з настільки щільною опікою.

Олександр Зубков/Арсеній Батагов

Українців в основі побільшало – і їхній внесок в успіхи команди став помітнішим. Батагов поновився після травми, а Зубков оформив дубль у ворота Різеспора. Матч так і закінчився з рахунком 2:0, особливо гарним був другий удар Олександра:

Жаль викликають дві речі. По-перше, третій українець зовсім перестав грати: Сікан не вийшов навіть на заміну. А по-друге, Трабзонспор дуже багато програв до цього і навіть після цієї перемоги піднявся лише на дев'яте місце. До фінішу сезону залишилося зовсім мало часу, і закінчити сезон значно вище у головного українського клубу в Суперлізі вже не вдасться.

Віктор Циганков

Жирона тим часом продовжує вільне падіння. У каталонців вже 9 турів без перемог, в останніх матчах поразки у найважливіших поєдинках з Алавесом та Осасуною – і, як наслідок, команда вже на 16-му місці. Від зони вильоту 5 очок, але в ній перебуває, наприклад, Лас-Пальмас, який у цьому турі виграв. Жирона ж 2025-го ніби розучилася грати.

А Циганков і в Динамо викликав багато претензій, що не може виявити лідерських якостей у матчах, які для команди складаються погано. Коли команда переважала, він був найкращим, але коли переважали її, Віктор розчинявся... Загалом, у матчі з Памплоною його замінили на 50-й хвилині. При цьому останньою дією українця був небезпечний і перспективний удар, і заміну швидше за все тренер підготував до нього. З іншого боку – Аспрілья, який замінив Циганкова, якраз забив чудовим дальнім ударом. Осасуна виграла 2:1.

Геннадій Синчук

Зрештою, у далекій Канаді за Монреаль дебютував той самий представник першої ліги України, за якого заплатили близько 5 мільйонів євро без жодного досвіду в УПЛ. Синчук вийшов на другий тайм і відзначився низкою загострюючих передач.

Відмінний початок – і грати Геннадій, швидше за все, буде, якщо враховувати, що стан справ у його команди навіть гірший за жиронівський. Монреаль йде на чистому останньому місці в таблиці, у восьми матчах набравши всього два очки – і останній поєдинок, із Шарлотт, теж закінчився їхньою поразкою 0:1.

Анатолій Трубін

Український воротар знову вийшов у стартовому складі Бенфіки, але та зненацька втратила очки з Ароукою. Пропустив Трубін двічі: з пенальті та з надблизької дистанції, а решта гри, природно, пройшла на іншій половині поля.

Віктор Коваленко

Емполі більш ніж впевнено програв на полі Наполі 0:3, Віктор Коваленко вийшов на 82-й хвилині вже за розгромного рахунку.