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Він продовжує вдосконалюватись: Енріке оцінив прогрес Забарного

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 12:46
Він продовжує вдосконалюватись: Енріке оцінив прогрес Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив прогрес Іллі Забарного, який напередодні приніс команді перемогу в Лізі 1 над Труа.

Слова фахівця наводить Сulturepsg.

"Думаю, він продовжує вдосконалюватись. З кожним зіграним матчем Забарний почувається дедалі упевненіше і ми задоволені його рівнем.

Минулого року він теж демонстрував високу якість футболу. Добре пам'ятаю, як він провів доволі якісний додатковий час в одному з матчів Ліги чемпіонів", – розповів Енріке.

Цього сезону Забарний зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких встиг відзначитись двома забитими м'ячами. 

Нагадаємо, центрбек виступає за французький гранд з літа 2025 року, коли перебрався з Борнмута за 63+3 млн євро.

Раніше Вільям Пачо оцінив внесок Забарного у гру команди за відсутності її капітана Маркіньйоса.

Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Луїс Енріке

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