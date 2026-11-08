Він продовжує вдосконалюватись: Енріке оцінив прогрес Забарного

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив прогрес Іллі Забарного, який напередодні приніс команді перемогу в Лізі 1 над Труа.

Слова фахівця наводить Сulturepsg.

"Думаю, він продовжує вдосконалюватись. З кожним зіграним матчем Забарний почувається дедалі упевненіше і ми задоволені його рівнем.

Минулого року він теж демонстрував високу якість футболу. Добре пам'ятаю, як він провів доволі якісний додатковий час в одному з матчів Ліги чемпіонів", – розповів Енріке.

Цього сезону Забарний зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких встиг відзначитись двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, центрбек виступає за французький гранд з літа 2025 року, коли перебрався з Борнмута за 63+3 млн євро.

Раніше Вільям Пачо оцінив внесок Забарного у гру команди за відсутності її капітана Маркіньйоса.