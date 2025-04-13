Один із найкращих за 45 хвилин: 18-річний Синчук отримав високу оцінку за дебютний матч у MLS

Українець Геннадій Синчук дебютував у MLS. Його Монреаль програв Шарлотту.

18-річний хавбек вийшов у перерві. За 45 хвилин він отримав 7,5 балів від аналітичного порталу SofaScore.

Це одна з найкращих оцінок у команді. Вищий бал отримав лише вінгер Данте Сілі (7.8). Також у 7,5 оцінили гру центрбека Джорджа Кемпбелла.

За відведений час Геннадій завдав 1 удару повз ворота, заблокував удар суперника, 39 разів торкнувся м'яча і віддав 20/26 передач (77%). На його рахунку також 2 ключові паси і 1 створений небезпечний момент.

Синчук був активний і в боротьбі. Півзахисник виграв 6 із 9 низових дуелей. Він один раз порушив правила і тричі змусив сфолити на собі суперників.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.