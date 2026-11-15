Забарний: Всім потрібно дивитись правді в очі, і ми знаємо, що можемо вилетіти до дивізіону С

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний після поразки від Північної Ірландії (0:1) взяв на себе відповідальність за негативний результат та запевнив, що команда розуміє своє турнірне становище у Лізі націй.

Про це він розповів на ютуб-каналі ВЗБІРНА.

"Почну з себе. Напевно, я не зробив достатньо, не вимагав достатньо в першу чергу від себе і від партнерів. Мені прикро, болісна поразка. Вже котра. Треба робити висновки. Сьогодні не вистачило якості. Будемо працювати. Всім потрібно дивитись правді в очі, і ми знаємо, що можемо вилетіти в Дивізіон С, і це правда, тому що з нашою грою на даний момент треба зібратися і подивитися кожному в очі, подивитися, що ми в глибокій сраці. Вже котрий матч дуже важко. Але я бачу, що є запал, бажання, але цього недостатньо. Треба працювати більше. Кожному в першу чергу треба вимагати від себе більше і від партнера".

Зауважимо, що наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 17 листопада проти збірної Грузії. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. У попередньому поєдинку колективи розписали нульову нічию.

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у групі B2. Нижче нашої команди лише Грузія, яка протягом турніру здобула 2 залікових бали.

Варто додати, що збірна України під керівництвом італійського фахівця продемонструвала найгірший старт у своїй історії. У перших п'яти матчах національна команда України зазнала трьох поразок, здобула одну перемогу та один раз розписала мирову.

Напередодні Андреа Мальдера назвав причини поразки у матчі з Північною Ірландією.