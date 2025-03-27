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Дибала назвав терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 27 березня 2025, 21:35
Дибала назвав терміни відновлення від травми
Пауло Дибала
legaseriea.it

Форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала оцінив терміни свого відновлення після операції.

Цитує гравця RomaPress.

"Я в порядку. Я вже говорив з Раньєрі.

Чи буду з командою на матчі з Лечче? Я не знаю, мені потрібно поговорити з лікарями. Не знаю про Лечче, але думаю, що я буду на інших іграх команди.

Чи повернуся я до вересня? Не знаю, не знаю. Я можу ходити без милиць, але мені сказали залишити їх", – розповів Дибала.

Нагадаємо, Дибала отримав пошкодження м’яза стегна лівої ноги в матчі 29 туру Серії А проти Кальярі (перемога 1:0 завдяки голу Артема Довбика). Очікувалося, що 31-річний аргентинець пропустить близько одного місяця. Проте після детальнішого медичного обстеження лікарі дійшли до висновку, що йому знадобиться операція.

У поточному сезоні на рахунку аргентинця 8 голів і 4 асисти в 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Наразі команда Клаудіо Раньєрі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі.

Пауло Дибала Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Пауло Дибала

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