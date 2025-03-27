Дибала назвав терміни відновлення від травми

Форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала оцінив терміни свого відновлення після операції.

Цитує гравця RomaPress.

"Я в порядку. Я вже говорив з Раньєрі.

Чи буду з командою на матчі з Лечче? Я не знаю, мені потрібно поговорити з лікарями. Не знаю про Лечче, але думаю, що я буду на інших іграх команди.

Чи повернуся я до вересня? Не знаю, не знаю. Я можу ходити без милиць, але мені сказали залишити їх", – розповів Дибала.