Дибала назвав терміни відновлення від травми
Форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала оцінив терміни свого відновлення після операції.
Цитує гравця RomaPress.
"Я в порядку. Я вже говорив з Раньєрі.
Чи буду з командою на матчі з Лечче? Я не знаю, мені потрібно поговорити з лікарями. Не знаю про Лечче, але думаю, що я буду на інших іграх команди.
Чи повернуся я до вересня? Не знаю, не знаю. Я можу ходити без милиць, але мені сказали залишити їх", – розповів Дибала.
Нагадаємо, Дибала отримав пошкодження м’яза стегна лівої ноги в матчі 29 туру Серії А проти Кальярі (перемога 1:0 завдяки голу Артема Довбика). Очікувалося, що 31-річний аргентинець пропустить близько одного місяця. Проте після детальнішого медичного обстеження лікарі дійшли до висновку, що йому знадобиться операція.
У поточному сезоні на рахунку аргентинця 8 голів і 4 асисти в 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Наразі команда Клаудіо Раньєрі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі.