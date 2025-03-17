Зірковий одноклубник Довбика пропустить близько місяця через травму

Нападник Роми Пауло Дибала отримав пошкодження м’яза лівого стегна, через яке пропустить близько місяця.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У матчі 29-го туру Серії А проти Кальярі аргентинець вийшов на заміну на 64-й хвилині, а на 75-й покинув поле. Результати обстеження показали, що травма є достатньо серйозною і аргентинець пропустить близько місяця.

Планується, що Дибала пропустить матчі проти Лечче, Ювентуса та Лаціо, а також ігри кваліфікації ЧС-2026 проти збірних Уругваю та Бразилії.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів та віддав 4 асисти в 36 матчах на клубному рівні.

Раніше стало відомо, що український форвард Роми Артем Довбик отримав хорошу оцінку за зіграний матч проти Кальярі в межах 29 туру Серії А, в якому він відзначився голом та допоміг своїй команді здобути перемогу.