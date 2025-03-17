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Зірковий одноклубник Довбика пропустить близько місяця через травму

17 березня 2025, 17:37
Зірковий одноклубник Довбика пропустить близько місяця через травму
Артем Довбик та Пауло Дибала
Getty Images

Нападник Роми Пауло Дибала отримав пошкодження м’яза лівого стегна, через яке пропустить близько місяця.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У матчі 29-го туру Серії А проти Кальярі аргентинець вийшов на заміну на 64-й хвилині, а на 75-й покинув поле. Результати обстеження показали, що травма є достатньо серйозною і аргентинець пропустить близько місяця.

Планується, що Дибала пропустить матчі проти Лечче, Ювентуса та Лаціо, а також ігри кваліфікації ЧС-2026 проти збірних Уругваю та Бразилії.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів та віддав 4 асисти в 36 матчах на клубному рівні.

Раніше стало відомо, що український форвард Роми Артем Довбик отримав хорошу оцінку за зіграний матч проти Кальярі в межах 29 туру Серії А, в якому він відзначився голом та допоміг своїй команді здобути перемогу.

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