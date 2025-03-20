Зірковий партнер Довбика по команді вибув до кінця сезону

Форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала у поточному сезоні більше не зіграє через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🇦🇷 Paulo Dybala’s season, expected to be over after suffering serious muscle injury.



Dybala will undergo surgery in the next days with AS Roma staff to proceed soon. pic.twitter.com/jWMmH3at5y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2025

Кілька днів тому повідомлялося про те, що Дибала отримав пошкодження м’яза стегна лівої ноги в матчі 29 туру Серії А проти Кальярі (перемога 1:0 завдяки голу Артема Довбика). Очікувалося, що 31-річний аргентинець пропустить близько одного місяця.

Проте після детальнішого медичного обстеження лікарі дійшли до висновку, що Дибалі знадобиться операція. Хірургічне втручання робить повернення форварда в гру до завершення поточного сезону практично неможливим.

У поточному сезоні на рахунку Дибали 8 голів і 4 асисти в 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Наразі команда Клаудіо Раньєрі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі.