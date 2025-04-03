Хотів позбутися Довбика. Стало відомо, чому Рома відмовилася від Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
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Керівництво Роми відмовилося від ідеї запрошення головного тренера Аталанти Джан П’єро Гасперіні через те, що він хотів влаштувати дуже масштабну перебудову в складі команди.
Про це повідомляє ForzaRoma, посилаючись за La Gazzetta dello Sport.
З їхньою інформацією, серед гравців, яких Гасперіні хотів позбутися, були форварди Артем Довбик і Пауло Дибала, а також півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес.
Після таких вимог ім’я Гасперіні зникло з шортлиста Роми. Тепер керівництво столичного клубу розглядає кандидатури Вінченцо Італьяно, Енцо Марески, а також двох екстренерів Лаціо – Стефано Піолі та Мауріціо Саррі.
Раніше повідомлялося про те, що Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А в березні.