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Хотів позбутися Довбика. Стало відомо, чому Рома відмовилася від Гасперіні

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 18:46
Хотів позбутися Довбика. Стало відомо, чому Рома відмовилася від Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Керівництво Роми відмовилося від ідеї запрошення головного тренера Аталанти Джан П’єро Гасперіні через те, що він хотів влаштувати дуже масштабну перебудову в складі команди.

Про це повідомляє ForzaRoma, посилаючись за La Gazzetta dello Sport.

З їхньою інформацією, серед гравців, яких Гасперіні хотів позбутися, були форварди Артем Довбик і Пауло Дибала, а також півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес.

Після таких вимог ім’я Гасперіні зникло з шортлиста Роми. Тепер керівництво столичного клубу розглядає кандидатури Вінченцо Італьяно, Енцо Марески, а також двох екстренерів Лаціо – Стефано Піолі та Мауріціо Саррі.

Раніше повідомлялося про те, що Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А в березні.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Пауло Дибала Паредес Рома Артем Довбик

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