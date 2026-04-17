Усі розділи
Визначилися пари півфіналістів Ліги Європи та Ліги конференцій: розклад матчів

Микола Літвінов — 17 квітня 2026, 00:32
Визначилися пари півфіналістів Ліги Європи та Ліги конференцій: розклад матчів

За підсумками чвертьфінальних матчів визначилися всі пари учасників стадії півфіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

У ЛК перші матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня о 22:00 за київським часом. Шахтар прийматиме Крістал Пелес, а іспанський Райо Вальєкано зіграє на власному полі проти французького Страсбура.

Матчі-відповіді заплановані на 7 травня о 22:00. Шахтар проведе виїзний поєдинок в Англії, а Страсбур зустрінеться з Райо Вальєкано у Франції.

Розклад матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій:

  • 30 квітня, 22:00: Райо Вальєкано – Страсбур, Шахтар – Крістал Пелес
  • 7 травня, 22:00: Страсбур – Райо Вальєкано, Крістал Пелес – Шахтар

У Лізі Європи ігрові дні також призначені на 30 квітня та 7 травня, усі зустрічі розпочнуться о 22:00. У перших поєдинках португальська Брага прийматиме німецький Фрайбург, а англійський Ноттінгем Форест зустрінеться з Астон Віллою.

У матчах-відповідях господарями полів стануть Фрайбург та Астон Вілла відповідно.

Розклад матчів 1/2 фіналу Ліги Європи:

  • 30 квітня, 22:00: Брага – Фрайбург, Ноттінгем Форест – Астон Вілла
  • 7 травня, 22:00: Фрайбург – Брага, Астон Вілла – Ноттінгем Форест

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов у півфінал завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0).

Також напередодні визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграють мадридський Атлетико, ПСЖ, Баварія та Арсенал.

