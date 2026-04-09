Райо Вальєкано розгромив АЕК у 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 9 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференції з футболу-2025/26.

Відкривала ігровий день зустріч у Мадриді, де місцевий Райо Вальєкано обіграв грецький АЕК. Господарі поля завдяки голам 21-річного марокканця Ільяса Ахомаша та Уная Лопеса забезпечили собі комфортну перевагу за підсумками першого тайму. У другій половині рахунок до розгромного довів Ісі Паласон, реалізувавши пенальті на 74-й хвилині.

Ліга конференцій-2025/26. 1/4 фіналу

Перші матчі, 9 квітня

Райо Вальєкано – AEK 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Ахомаш, 2:0 – 45+2 Лопес, 3:0 – 74 Паласон (пен)

22:00 Крістал Пелес – Фіорентина

22:00 Майнц – Страсбург

22:00 Шахтар Донецьк – АЗ Алкмар

Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня.

Напередодні ПСЖ розібрався з Ліверпулем, а Барселона сенсаційно поступилась Атлетико в перших поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.