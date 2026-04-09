Астон Вілла переграла Болонью, Фрайбург розгромив Сельту в 1/4 Ліги Європи

У четвер, 9 квітня, продовжились матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.

Астон Вілла на виїзді обіграла Болонью. Захисник Езрі Конса наприкінці першого тайму вивів бірмінгемців уперед, а Оллі Воткінс на старті другої половини подвоїв перевагу англійської команди.

Італійці відповіли влучним ударом Джона Роу на 90-й хвилині. Проте майже одразу пропустили третій м'яч від Вілли, дублем відзначився Воткінс.

Порту розписав нічию з іншою британською командою — Ноттінгем Форест. Колективи до 13-ї хвилини зустрічі обмінялися голами, після чого більше не забивали.

Фрайбург удома розгромив Сельту. Дубль оформив Вінченцо Гріфо, ще один м'яч забив Ян-Ніклас Бесте.

Ліга Європи–2025/26. 1/4 фіналу

Перші матчі, 9 квітня

Болонья – Астон Вілла 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Конса, 0:2 – 51 Воткінс, 1:2 – 90 Роу, 1:3 - 90+4 Воткінс

Порту – Ноттінгем Форест 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Гомес, 1:1 – 13 Фернандеш (автогол)

Фрайбург – Сельта 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Гріфо, 2:0 – 32 Бесте, 3:0 – 78 Гінтер

Нагадаємо, напередодні відбувся перший чвертьфінальний поєдинок ЛЄ, у якому Брага зіграла внічию з Бетісом.