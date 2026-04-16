Шахтар пройшов АЗ Алкмар в 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 16 квітня, пройдуть матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу сезону-2025/26.

Шахтар зіграв унічию з АЗ Алкмар та пройшов до наступної стадії. Відкрив рахунок Аліссон на 58-й хвилині, а вже на 73-й Дженсен зумів зрівняти рахунок. А потім розпочалися справжні футбольні гойдалки. Шін забив другий м'яч, але 19-річний Лука Мейрелліш з передачі Ферейри вирвав нічию для "гірників".

Ліга конференцій–2025/26. 1/4 фіналу

Матчі-відповіді, 16 квітня

АЗ Алкмар – Шахтар 2:2

(Перший матч 0:3)

Голи: 0:1 – 58 Аліссон, 1:1 – 73 Дженсен, 2:1 – 80 Шін, 2:2 – 83 Мейрелліш

Також сьогодні о 22:00 розпочнуться ще три поєдинки стадії плейоф Ліги конференцій. Страсбург на своєму полі прийматиме Майнц. Фіорентина зіграє проти Крістал Пелес, а АЕК зустрінеться з Райо Вальєкано.

Нагадаємо, що в перших матчах 1/4 фіналу Ліги конференцій Шахтар розбив АЗ, перемоги Крістал Пелес, Райо Вальєкано та Майнца.