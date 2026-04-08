Бетіс врятував нічию у першому матчі проти Браги в 1/4 Ліги Європи

У середу, 8 квітня, відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26, у якому Брага зіграла внічию з Бетісом.

Португальський клуб зусиллями Грілліча відкрив рахунок на 5-й хвилині зустрічі, однак втримати перевагу у підсумку не зумів, пропустивши у другому таймі від Кучо, який реалізував пенальті.

Ліга Європи– 2025/26. 1/4 фіналу

Перші матчі, 8 квітня

Брага – Бетіс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Грілліч, 1:1 – 61 Кучо (пен)

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Брага пройшла Ференцварош, а Бетіс вибив Панатінаїкос.