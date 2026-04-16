Фрайбург розгромив Сельту Віго у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

У четвер, 16 квітня, пройдуть матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.

Фрайбург знову не залишив шансів Сельті, обігравши суперника на виїзді з рахунком 1:3 після домашньої розгромної перемоги 0:3. Головним героєм зустрічі став Сузукі, який відзначився дублем, тоді як господарі спромоглися лише на гол "престижу" від Сведберга у компенсований час.

Ліга Європи–2025/26. 1/4 фіналу

Матчі-відповіді, 16 квітня

Сельта Віго – Фрайбург 1:3 (0:2)

(Перший матч 0:3)

Голи: 0:1 – 33 Матанович, 0:2 – 39 Сузукі, 0:3 – 50 Сузукі, 1:3 – 90+1 Сведберг

Також сьогодні о 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. Астон Вілла прийматиме Болонью. Бетіс зустрінеться з Брагою, а Ноттінгем зіграє проти Порту.

Нагадаємо, що у перших матчах Астон Вілла переграла Болонью, Фрайбург розгромив Сельту.