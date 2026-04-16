Хавбек Ноттінгем Форест не зіграє у матчі Ліги Європи проти Порту через смерть матері

Півзахисник англійського Ноттінгем Форест Елліот Андерсон пропустить матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти португальського Порту через смерть матері.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Елліот Андерсон не зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі через смерть своєї коханої матері, Гелен. Усі співробітники футбольного клубу Ноттінгем Форест висловлюють найглибші співчуття Елліоту та його родині у зв'язку з цією надзвичайно сумною новиною. У цей важкий час наші думки та щирі співчуття з родиною Андерсонів".

Причини смерті не оголошуються.

Зауважимо, у поточному сезоні Андерсон загалом провів у футболці "червоно-білих" 42 матчі, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами. У цьогорічній Лізі Європи зіграв у 10 поєдинках та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, матч-відповідь Ноттінгем Форест – Порту відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 22:00. Перша зустріч закінчилася нічиєю 1:1.