Україна завдяки перемозі Шахтаря над АЗ обійшла Румунію та піднялася на 24 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна покращила свою позицію в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів цього єврокубкового тижня.
Це сталося завдяки перемозі Шахтаря над АЗ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій. Цей результат додав 0.5 бала нашій країні, що дозволило збільшити загальний доробок до 25.537 балів.
Таким чином, Україна піднялася з 25-ї на 24-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів, обійшовши Румунію.
Не програш Шахтаря у матчі-відповіді проти АЗ взагалі дозволить Україні обійти ще і Сербію.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 09.04.2026)
1. Англія (5/9 клубів) – 116.408 балів
2. Італія (2/7) – 99.660
3. Іспанія (6/8) – 95.859
4. Німеччина (3/7) – 91.402
5. Франція (2/7) – 81.855
6. Португалія (3/5) – 71.966
7. Нідерланди (1/6) – 67.762
8. Бельгія (0/5) – 62.250
9. Туреччина (0/5) – 51.875
10. Чехія (0/5) – 48.525
...
22. Угорщина (0/4) – 27.187
23. Сербія (0/4) – 25.750
24. Україна (1/4) – 25.537
25. Румунія (0/4) – 25.250
26. Словенія (0/4) – 24.468
Матч-відповідь АЗ та Шахтаря відбудеться за тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.
