Україна завдяки перемозі Шахтаря над АЗ обійшла Румунію та піднялася на 24 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна покращила свою позицію в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів цього єврокубкового тижня.

Це сталося завдяки перемозі Шахтаря над АЗ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій. Цей результат додав 0.5 бала нашій країні, що дозволило збільшити загальний доробок до 25.537 балів.

Таким чином, Україна піднялася з 25-ї на 24-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів, обійшовши Румунію.

Не програш Шахтаря у матчі-відповіді проти АЗ взагалі дозволить Україні обійти ще і Сербію.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 09.04.2026)

1. Англія (5/9 клубів) – 116.408 балів

2. Італія (2/7) – 99.660

3. Іспанія (6/8) – 95.859

4. Німеччина (3/7) – 91.402

5. Франція (2/7) – 81.855

6. Португалія (3/5) – 71.966

7. Нідерланди (1/6) – 67.762

8. Бельгія (0/5) – 62.250

9. Туреччина (0/5) – 51.875

10. Чехія (0/5) – 48.525

...

22. Угорщина (0/4) – 27.187

23. Сербія (0/4) – 25.750

24. Україна (1/4) – 25.537

25. Румунія (0/4) – 25.250

26. Словенія (0/4) – 24.468

Матч-відповідь АЗ та Шахтаря відбудеться за тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

