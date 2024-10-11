Вірт: Ребров має допрацювати до кінця Ліги націй

Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт напередодні матчу Ліги націй проти Грузії поділився своєю думкою стосовно того, чи варто зараз підіймати питання про відставку наставника збірної України Сергія Реброва.

Вірта цитує Sportnews.com.ua:

"В нас є президент УАФ, у нього є багато помічників, які знають більше, ніж усі ми разом узяті. На мою думку, в будь-якому разі Сергій Станіславович має допрацювати до кінця Ліги націй. Далі вже треба дивитися на результат, на гру і тоді приймати рішення. До нового року взагалі не має стояти питання про звільнення чи відставку. Для мене розмови про можливе звільнення Реброва незрозумілі.

Є Ліга націй. Зіграємо Лігу націй, і тоді я думаю керівники нашої Асоціації можуть дивитися на результат, на гру і тоді приймати якісь рішення. Я думаю, що до цього це все не має жодного сенсу".