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Легенда Чорноморця назвав сильні сторони збірної Грузії перед поєдинком проти України

Андрій Яросименко — 11 жовтня, 15:10
Легенда Чорноморця назвав сильні сторони збірної Грузії перед поєдинком проти України
Збірна України на тренуванні
УАФ

Колишній захисник одеського Чорноморця і збірної України Андрій Телесненко вважає, що збірна Грузії сильна своєю колективною грою.

Його слова передає UA Футбол.

"Ситуація у групі для України склалася таким чином, що для збереження надії на перше місце в ній потрібно лише перемагати. Та одна справа – говорити про це, а зовсім інша – перетворити в реальність на футбольному полі. Збірна Грузії ще влітку на чемпіонаті Європи у Німеччині показала, на що вона здатна. Усі факти говорять лише про одне: нинішній суперник команди Сергія Реброва є досить серйозним.

Грузія сильна колективною грою. У грузинів з приходом на тренерський місток Віллі Саньйоля намітився певний прогрес, який і проявився на європейській першості", – сказав Телесненко.

Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.

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