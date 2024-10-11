Легенда Чорноморця назвав сильні сторони збірної Грузії перед поєдинком проти України
Колишній захисник одеського Чорноморця і збірної України Андрій Телесненко вважає, що збірна Грузії сильна своєю колективною грою.
Його слова передає UA Футбол.
"Ситуація у групі для України склалася таким чином, що для збереження надії на перше місце в ній потрібно лише перемагати. Та одна справа – говорити про це, а зовсім інша – перетворити в реальність на футбольному полі. Збірна Грузії ще влітку на чемпіонаті Європи у Німеччині показала, на що вона здатна. Усі факти говорять лише про одне: нинішній суперник команди Сергія Реброва є досить серйозним.
Грузія сильна колективною грою. У грузинів з приходом на тренерський місток Віллі Саньйоля намітився певний прогрес, який і проявився на європейській першості", – сказав Телесненко.
Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.
Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.