Збірна України – збірна Грузії: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В. Суперником українців стане лідер групи 1 Чехія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у цій новині.

Підопічні Сергія Реброва після двох турів ідуть останніми в турнірній таблиці свого квартету з нулем очок в активі. Грузія лідирує з 6 очками.

Нагадаємо, "жовто-блакитні" перед матчем проти Грузії втратили цілий ряд ключових гравців через травми.