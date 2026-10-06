В нашому штрафному майданчику панує безлад: Вірт – про поразку збірної України від Угорщини

Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт оцінив виступ збірної України в поєдинку проти Угорщини (1:2) в четвертому турі Ліги націй.

Його слова передає Footboom.

Досвідчений фахівець вважає несправедливим підсумковий результат. Також він назвав недолік команди, який обов'язково треба виправити:

"У своєму прогнозі на цей матч я передбачав нічию, і коли збірна України зрівняла рахунок на 83-й хвилині, подумав – вгадав, але, на жаль, через пару хвилин все змінилося. Що сталося? Ми дуже легко пропускаємо. В нашому штрафному майданчику панує безлад. Таке було у поєдинку з Північною Ірландією, і повторилося – проти Угорщини. Таке враження, що наші захисники не знають, хто і проти кого повинен грати. Так, перший тайм у виконанні збірної України сподобався, однак при такій перевазі обов'язково потрібно забивати. Тому що у другому таймі нерідко все перевертається з ніг на голову – таке у футболі буває. Звичайно, ця поразка – незаслужена, не по грі".

Зазначимо, що після цієї поразки збірна України опустилась на третє місце у своєму квартеті в Лізі націй. За два тури до завершення групового етапу "синьо-жовті" на чотири залікові бали відстають від Північної Ірландії, яка є лідером.

Наступний матч підопічні Андреа Мальдери проведуть саме проти британців 14 листопада. В останньому турі наша команда гратиме із Грузією.