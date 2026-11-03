Очікую на результативну гру: Вірт спрогнозував переможця матчу Шахтар – Спортинг
Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт вважає донецький Шахтар фаворитом у матчі проти португальського Спортинга в основному етапі Ліги чемпіонів.
Його слова передає Sport-express.ua.
"На мою думку, фаворитом цього матчу є донецький Шахтар, бо команда Арди Турана в останніх іграх Ліги чемпіонів демонструє якісну гру. Це налаштовує на оптимізм, скажімо так.
Так, у минулому турі Ліги чемпіонів "гірники" програли італійському Інтеру (0:1), але ж за абсолютно рівної гри. Той футбол, що демонструє нині донецька команда, дає надію. От тому і є віра у неї перед сьогоднішнім матчем на "Стемфорд Брідж", – сказав він.
Фахівець звернув увагу на кризу в таборі лісабонців, які переживають складний період.
"У Спортингу нині все не дуже гладко, скажімо так. "Леви" і на внутрішній арені очки гублять з командами-середнячками та й у Лізі чемпіонів була осічка, коли вони вдома несподівано програли австрійському ЛАСК (2:3). Нині явно щось не так зі Спортингом...", – сказав тренер.
Також Вірт озвучив свій прогноз на майбутню зустріч. Він очікує, що український клуб зможе здолати португальців.
"Очікую на результативну гру і вірю в те, що сьогодні фортуна посміхнеться "гірникам". Мінімум два голи вони заб'ють, я так думаю, і цього має вистачити для перемоги.
У команди Турана неідеальний захист, на жаль, гол скоріш за все пропустять, а тому поставлю на те, що гра завершиться з рахунком 2:1 на її користь", – підсумував Вірт.
Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні, який відбудеться 3 листопада, розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Зазначимо, що в попередньому турі "гірники" в більшості поступились Інтеру (0:1). "Леви" вдома також зазнали поразки від ЛАСКа (2:3).