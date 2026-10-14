Вища індивідуальна майстерність: Вірт дав прогноз на матч Шахтаря з АЕКом Ку Лізі чемпіонів

Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт вважає, що підсумок протистояння донецького Шахтаря та грецького АЕКа в Лізі чемпіонів залежатиме від індивідуальної майстерності гравців.

Його слова передає Sport.ua.

Тренер переконаний, що у матчі не буде великої кількості гольових моментів.

"Переконаний, що в Шахтаря сьогодні проблем із налаштуванням не виникне. І не лише тому, що його керманич Арда Туран – умілий мотиватор. Ліга чемпіонів — це той турнір, який неабияк стимулює учасників стрибнути вище голови.

Оскільки в Лондоні з'ясовуватимуть стосунки команди, які прагнуть великих перемог на міжнародній арені, можна передбачити жорстке суперництво за ініціативу. Буде багато боротьби, тому гольові моменти виникатимуть нечасто. Схиляюся до того, що "гірники" постараються діяти так само, як і в попередньому поєдинку в Нідерландах із ПСВ: подбають про надійність тилу й завдяки швидким переміщенням намагатимуться ускладнити життя візаві біля його воріт", – додав тренер