Вища індивідуальна майстерність: Вірт дав прогноз на матч Шахтаря з АЕКом Ку Лізі чемпіонів
Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт вважає, що підсумок протистояння донецького Шахтаря та грецького АЕКа в Лізі чемпіонів залежатиме від індивідуальної майстерності гравців.
Його слова передає Sport.ua.
Тренер переконаний, що у матчі не буде великої кількості гольових моментів.
"Переконаний, що в Шахтаря сьогодні проблем із налаштуванням не виникне. І не лише тому, що його керманич Арда Туран – умілий мотиватор. Ліга чемпіонів — це той турнір, який неабияк стимулює учасників стрибнути вище голови.
Оскільки в Лондоні з'ясовуватимуть стосунки команди, які прагнуть великих перемог на міжнародній арені, можна передбачити жорстке суперництво за ініціативу. Буде багато боротьби, тому гольові моменти виникатимуть нечасто. Схиляюся до того, що "гірники" постараються діяти так само, як і в попередньому поєдинку в Нідерландах із ПСВ: подбають про надійність тилу й завдяки швидким переміщенням намагатимуться ускладнити життя візаві біля його воріт", – додав тренер
Вирішальний фактор у протистоянні відіграє індивідуальна майстерність футболістів.
"АЕК вирізняється вмінням нав'язувати супернику в'язку боротьбу, але серед "гірників" вистачає виконавців, які можуть обіграти опонента один в один і майстерно виходити з-під опіки. Також чекаю агресивних і креативних дій від номінальних господарів безпосередньо в карному майданчику гостей
Як на мене, саме вища індивідуальна майстерність футболістів Шахтаря повинна допомогти їм відсвяткувати перемогу з рахунком 1:0 і з гарним настроєм готуватися до наступного матчу в Лізі чемпіонів – з італійським Інтером", – підсумував Вірт.
Матч Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).
Нагадаємо, що команда Арди Турана стартувала в основному раунді ЛЧ-2026/27 з нічиєю 1:1 проти нідерландського ПСВ. Натомість АЕК мінімально обіграв австрійський ЛАСК (1:0).
Раніше свій прогноз на майбутнє протистояння дав легендарний ексфутболіст "гірників" Андрій Воробей.