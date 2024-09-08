Грузія розгромила Чехію: огляд матчу Ліги націй

Збірна Грузії з футболу здобула розгромну перемогу над Чехією в матчу 1 туру Дивізіону В в Лізі націй.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Огляд

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд, Ліга B, Група 1

Грузія – Чехія 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кварахцелія (пен), 2:0 - 53 Чакветадзе, 3:0 - 63 Мікаутадзе, 4:0 - 66 Кочорашвілі, 4:1 - 80 Валвах

Зауважимо, що в одній групі з грузинами та чехами виступає також збірна України та Албанія. Поєдинок між цими командами завершився мінімальною перемогою албанців.