Латвія здолала Фарерські острови в матчі 2 туру Ліги Націй
Збірна Латвії вдома обіграла Фарерські острови у матчі 2 туру Ліги націй-2024/25. Єдиний гол на рахунку 23-річного нападника Ренарса Варславанса.
Ліга націй-2024/25
2 тур, 10 вересня,
Ліга С, Група 4
Латвія — Фарерські острови 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Варславанс
Сьогодні відбудеться ще 8 матчів, зокрема і поєдинок збірної України з Чехіїє.
Ліга А, Група 3
21:45. Нідерланди — Німеччина
21:45. Угорщина — Боснія і Герцеговина
Ліга B, Група 1
21:45. Чехія — Україна
21:45. Албанія — Грузія
Ліга B, Група 2
21:45. Англія — Фінландія
21:45. Ірландія — Греція
Ліга С, Група 4
19:00. Латвія — Фарерські острови
21:45. Північна Македонія — Вірменія
Ліга D, Група 2
21:45 Андорра — Мальта
Напередодні Франція впевнено впоралася з Бельгією, а Італія не без проблем перемогла Ізраїль. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.