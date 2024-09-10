Латвія здолала Фарерські острови в матчі 2 туру Ліги Націй

Збірна Латвії вдома обіграла Фарерські острови у матчі 2 туру Ліги націй-2024/25. Єдиний гол на рахунку 23-річного нападника Ренарса Варславанса.

Ліга націй-2024/25

2 тур, 10 вересня,

Ліга С, Група 4

Латвія — Фарерські острови 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Варславанс

Сьогодні відбудеться ще 8 матчів, зокрема і поєдинок збірної України з Чехіїє.

Ліга А, Група 3

21:45. Нідерланди — Німеччина

21:45. Угорщина — Боснія і Герцеговина

Ліга B, Група 1

21:45. Чехія — Україна

21:45. Албанія — Грузія

Ліга B, Група 2

21:45. Англія — Фінландія

21:45. Ірландія — Греція

Ліга С, Група 4

19:00. Латвія — Фарерські острови

21:45. Північна Македонія — Вірменія

Ліга D, Група 2

21:45 Андорра — Мальта

Напередодні Франція впевнено впоралася з Бельгією, а Італія не без проблем перемогла Ізраїль. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.