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Вірт назвав головну причину поразки Шахтаря від Спортинга

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 15:13
Вірт назвав головну причину поразки Шахтаря від Спортинга
Юрій Вірт
ФК Верес

Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт назвав слабку реалізацію моментів головною причиною поразки Шахтаря від Спортинга в 4 турі Ліги чемпіонів.

Слова колишнього воротаря Шахтаря наводить Sport.ua.

"На жаль, Кауану Еліасу ніяк не вдається перервати безгольову серію. Йому не відмовиш в старанності та гольовому чутті, проте з прицілом виникли проблеми. До речі, не тільки в Лізі чемпіонів, а й в чемпіонаті.

Чи перебуває Шахтар у кризі? Про це не може бути й мови. Шахтар перебуває в належному ігровому тонусі. Єдине, що кульгає, – це реалізація, адже в матчі з Зорею, а потім проти Інтера та Спортинга у "гірників" було чимало нагод відзначитися", – заявив Вірт.

Нагадаємо, 3 листопада Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів програв номінально домашній матч Спортингу з рахунком 0:1.

Спортинг Юрій Вірт Шахтар Донецьк

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