Вірт назвав головну причину поразки Шахтаря від Спортинга

Головний тренер НК Пробій Юрій Вірт назвав слабку реалізацію моментів головною причиною поразки Шахтаря від Спортинга в 4 турі Ліги чемпіонів.

Слова колишнього воротаря Шахтаря наводить Sport.ua.

"На жаль, Кауану Еліасу ніяк не вдається перервати безгольову серію. Йому не відмовиш в старанності та гольовому чутті, проте з прицілом виникли проблеми. До речі, не тільки в Лізі чемпіонів, а й в чемпіонаті.

Чи перебуває Шахтар у кризі? Про це не може бути й мови. Шахтар перебуває в належному ігровому тонусі. Єдине, що кульгає, – це реалізація, адже в матчі з Зорею, а потім проти Інтера та Спортинга у "гірників" було чимало нагод відзначитися", – заявив Вірт.