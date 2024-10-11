Худоб'як: У збірної Грузії є одне слабке місце

Колишній півзахисник Карпат та збірної України Ігор Худоб'як перед матчем України в Лізі націй заявив, що слабке місце збірної Грузії – це оборона.

Його слова передає NV.

"Звичайно, я очікую на перемогу України. Так, з новим тренером Віллі Саньолем Грузія додала в організації гри та дисципліні, але в них є ахіллесова п’ята — вони дозволяють грати супернику, створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. Грузини не дуже добре грають в захисті, хоча їхній воротар Мамардашвілі часто їх рятує.

Грузини дуже запальні хлопці, тому Україні треба показати, як мінімум, такий самий настрій та самовіддачу, як їхні суперники. Також потрібно бути справжньою командою, одним цілим. У Грузії є Хвіча Кварацхелія, він дійсно зірка, але й у нас є зірки – Довбик, Забарний, Мудрик. У цьому матчі їм не треба тягнути ковдру на себе, думаю, з цим проблем не буде. Я все ж вважаю, що збірна України переможе у цьому матчі з рахунком 2:1", – сказав Худоб'як.