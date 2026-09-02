Ліверпуль зірвав трансфер півзахисника Монако у Челсі – журналіст

Монако відмовився продавати сенегальського півзахисника Ламіна Камару у лондонський Челсі після діалогу з представниками Ліверпуля.

Слова журналіста Бена Джейкобса процитував профіль Transfer News Live у соцмережі Х.

За його інформацією, Ліверпуль попросив французький клуб зачекати із трансфером 22-річного футболіста. Зазначалося, що "мерсисайдці" спробують підписати гравця у 2027 році, якщо переїзд Камара у Лондон не відбудеться.

Водночас відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що угода між Монако і Челсі скасована після письмової домовленості між клубами.

У розташуванні "аристократів" були розлючені такою непрофесійністю французів.

Чинний контракт Камара з Монако розрахований до 30 червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ламін виступає за клуб Ліги 1 із літа 2024-го, коли перебрався із Меца. Відтоді провів у червоно-білій футболці 75 матчів, у яких відзначився 6 голами та 11 асистами.

Челсі не лише не "закрило" трансфер Камари, а й втратив зіркового півзахисника Енцо Фернандеса, який став гравцем Манчестер Сіті.

Також лондонський клуб віддав нападника Марка Гію у німецький РБ Лейпциг та Михайла Мудрика в оренду у Тоттенгем. Натомість підписав 18-річного центрального захисника Онеста Аганора з Аталанти.