Валенсія підписала хавбека Ліверпуля

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт став гравцем Валенсії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 23-річного гравця відбувся на правах оренди. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, іспанський клуб візьме на себе покриття більшої частини заробітної плати англійця.

Другу половину минулого сезону 23-річний Елліотт провів у складі Астон Вілли на правах оренди, де встиг зіграти 9 поєдинків та відзначитися одним забитим м'ячем. Його контракт з "червоними" розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, напередодні Валенсія оголосила про підписання контракту з капітаном Жирони Арнау Мартінесом.