Ліверпуль завдяки дублю Ісака переграв Іпсвіч у стартовому матчі 3-го туру АПЛ

У п'ятницю, 4 вересня, відбувся стартовий матч 3 туру АПЛ сезону-2026/27, у якому Ліверпуль на виїзді переграв Іпсвіч.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

"Червоні" шокували суперника вже на старті матчу, коли протягом 3 хвилин забили двічі: дублем відзначився Ісак, якому двічі асистував Гакпо.

У підсумку новачок АПЛ не зміг врятувати становище по ходу другого тайму, зазнавши другої поразки в сезоні.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

3-й тур, 4 вересня

Іпсвіч – Ліверпуль 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Ісак, 0:2 – 9 Ісак

Нагадаємо, у заключному матчі попереднього туру Арсенал здолав Астон Віллу.