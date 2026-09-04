Ліверпуль завдяки дублю Ісака переграв Іпсвіч у стартовому матчі 3-го туру АПЛ
У п'ятницю, 4 вересня, відбувся стартовий матч 3 туру АПЛ сезону-2026/27, у якому Ліверпуль на виїзді переграв Іпсвіч.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
"Червоні" шокували суперника вже на старті матчу, коли протягом 3 хвилин забили двічі: дублем відзначився Ісак, якому двічі асистував Гакпо.
У підсумку новачок АПЛ не зміг врятувати становище по ходу другого тайму, зазнавши другої поразки в сезоні.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
3-й тур, 4 вересня
Іпсвіч – Ліверпуль 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 6 Ісак, 0:2 – 9 Ісак
Нагадаємо, у заключному матчі попереднього туру Арсенал здолав Астон Віллу.