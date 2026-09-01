Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

20-річний нападник Челсі став гравцем РБ Лейпциг

Микола Літвінов — 1 вересня 2026, 11:59
20-річний нападник Челсі став гравцем РБ Лейпциг
Марк Гію
РБ Лейпциг

20-річний центральний нападник лондонського Челсі Марк Гію став гравцем німецького РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці – до 30 червня 2031 року. За даними журналіста та інсайдера Бена Джейкобса, цей трансфер обійшовся "бикам" в 16 мільйонів євро. 

Зауважимо, що Гію є вихованцем каталонської Барселони, за першу команду котрої відіграв 7 матчів та записав до свого активу 2 голи, після чого влітку 2024 року перейшов до розташування лондонського Челсі. 

З того часу захищав кольори "синіх" в основній команді у 29 поєдинках, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

У серпні минулого року перейшов на правах оренди до Сандерленда, проте своє місце вибороти у складі "чорних кішок" не зумів, відігравши у минулому сезоні всього 2 матчі. 

Нагадаємо, що нещодавно Тоттенгем досяг домовленості про трансфер українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. 

РБ Лейпциг Челсі

Челсі

Тоттенгем домовився з Челсі про оренду Мудрика – інсайдер
Мудрик хоче встигнути покинути Челсі до кінця трансферного літнього вікна – інсайдер
Команда тільки формується: Алонсо – про звитягу Челсі над Брайтоном у 2 турі АПЛ
Челсі оголосив про трансфер Мартінеса
Лідс може зробити нову пропозицію Челсі щодо Мудрика – журналіст

Останні новини