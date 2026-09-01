20-річний нападник Челсі став гравцем РБ Лейпциг

20-річний центральний нападник лондонського Челсі Марк Гію став гравцем німецького РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 5 років співпраці – до 30 червня 2031 року. За даними журналіста та інсайдера Бена Джейкобса, цей трансфер обійшовся "бикам" в 16 мільйонів євро.

Зауважимо, що Гію є вихованцем каталонської Барселони, за першу команду котрої відіграв 7 матчів та записав до свого активу 2 голи, після чого влітку 2024 року перейшов до розташування лондонського Челсі.

З того часу захищав кольори "синіх" в основній команді у 29 поєдинках, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

У серпні минулого року перейшов на правах оренди до Сандерленда, проте своє місце вибороти у складі "чорних кішок" не зумів, відігравши у минулому сезоні всього 2 матчі.

Нагадаємо, що нещодавно Тоттенгем досяг домовленості про трансфер українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.