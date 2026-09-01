Ліверпуль підписав 18-річного голкіпера з Бельгії
Ліверпуль оголосив про підписання 18-річного воротаря бельгійського Генка Лукку Брюгманса.
Про це повідомляє сайт "мерсисайдців".
Англійський клуб уклав із молодим футболістом довгострокову угоду. Деталі контракту не розкриваються. При цьому Брюгманс продовжить свої виступи у Генку до кінця поточного сезону-2026/27, доєднавшись до "червоних" вже у наступному сезоні.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Брюгманса у 4 мільйони євро.
Відзначимо, що молодий воротар доєднався до першої команди Генка влітку 2024-го, провівши 15 матчів, у яких пропустив 15 голів та у 6 іграх відіграв на нуль.
Носить капітанську пов'язку у юнацькій збірній Бельгії U-19 (2 поєдинки). Також був капітаном у національній команді U-18.
Раніше повідомлялося, що перехід вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо у Манчестер Сіті опинився під загрозою зриву.