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Ліверпуль підписав 18-річного голкіпера з Бельгії

Софія Кулай — 1 вересня 2026, 21:52
Ліверпуль підписав 18-річного голкіпера з Бельгії
Лукка Брюгманс
ФК Ліверпуль

Ліверпуль оголосив про підписання 18-річного воротаря бельгійського Генка Лукку Брюгманса.

Про це повідомляє сайт "мерсисайдців".

Англійський клуб уклав із молодим футболістом довгострокову угоду. Деталі контракту не розкриваються. При цьому Брюгманс продовжить свої виступи у Генку до кінця поточного сезону-2026/27, доєднавшись до "червоних" вже у наступному сезоні.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Брюгманса у 4 мільйони євро.

Відзначимо, що молодий воротар доєднався до першої команди Генка влітку 2024-го, провівши 15 матчів, у яких пропустив 15 голів та у 6 іграх відіграв на нуль.

Носить капітанську пов'язку у юнацькій збірній Бельгії U-19 (2 поєдинки). Також був капітаном у національній команді U-18.

Раніше повідомлялося, що перехід вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо у Манчестер Сіті опинився під загрозою зриву.

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