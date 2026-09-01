Ліверпуль підписав 18-річного голкіпера з Бельгії

Ліверпуль оголосив про підписання 18-річного воротаря бельгійського Генка Лукку Брюгманса.

Про це повідомляє сайт "мерсисайдців".

Англійський клуб уклав із молодим футболістом довгострокову угоду. Деталі контракту не розкриваються. При цьому Брюгманс продовжить свої виступи у Генку до кінця поточного сезону-2026/27, доєднавшись до "червоних" вже у наступному сезоні.

We have agreed a deal to sign goalkeeper Lucca Brughmans from KRC Genk 🔴



The 18-year-old has put pen to paper on a long-term contract with the Reds and will now return to Genk for the duration of the 2026-27 season 🧤 pic.twitter.com/9p5z60gE6w — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2026

Портал Transfermarkt оцінює вартість Брюгманса у 4 мільйони євро.

Відзначимо, що молодий воротар доєднався до першої команди Генка влітку 2024-го, провівши 15 матчів, у яких пропустив 15 голів та у 6 іграх відіграв на нуль.

Носить капітанську пов'язку у юнацькій збірній Бельгії U-19 (2 поєдинки). Також був капітаном у національній команді U-18.

Раніше повідомлялося, що перехід вінгера Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо у Манчестер Сіті опинився під загрозою зриву.