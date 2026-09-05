Аль-Хіляль переманив спортивного директора Ліверпуля

47-річний шотландський фахівець Річард Х'юз покинув посаду спортивного директора Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Співпраця була припинена достроково з ініціативи самого Х'юза, який пояснив своє рішення бажанням шукати нові виклики. За інформацією Фабріціо Романо, фахівець незабаром стане спортивним директором Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Х'юз обіймав посаду спортивного директора Ліверпуля з літа 2024 року. До цього протягом 10 років був технічним директором Борнмута.

Головним претендентом на заміну Х'юзу називають Джуліана Ворда, який перебуває в структурі Ліверпуля з 2012 року та вже обіймав посаду спортивного директора в сезоні-2022/23.

Напередодні Ліверпуль обіграв Іпсвіч у третьому турі АПЛ.