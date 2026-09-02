Манчестер Сіті "закрив" довгоочікуваний трансфер чемпіона світу-2022

Манчестер Сіті оголосив про підписання аргентинського півзахисника із Челсі Енцо Фернандеса.

Про це інформує сайт "містян".

Англійський гранд уклав контракт із чемпіоном світу-2022 до 30 червня 2031-го. Інші деталі трансферу не розкриваються.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного футболіста у 100 мільйонів євро, тоді як відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума переходу повинна була скласти 125 мільйонів фунтів.

Раніше Фернандесом також цікавився мадридський Реал.

Відзначимо, Енцо виступав за Челсі із зими 2023-го. Відтоді у футболці "синіх" провів 170 матчів (31 гол та 30 асистів). У 2022 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, за яку вже відіграв 40 ігор (6 м'ячів).

Натомість Манчестер Сіті підписав центрального півзахисника Лілля та збірної Марокко Аюба Буадді та віддав в оренду в Евертон Джека Гріліша.