Челсі підписав 18-річного центрбека з Аталанти за суму понад 45 мільйонів євро

Лондонський Челсі оголосив про підписання 18-річного центрального захисника Онеста Аганора з Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Аганор доєднається до розташування "синіх" влітку наступного року, оскільки в поточний сезон юний оборонець проводитиме в оренді у Крістал Пелес. Журналіст Бен Джейкобс стверджує, що сума трансферу склала близько 46 мільйонів євро.

Зазначимо, що Аганор став гравцем "Богині", відколи перейшов із Дженоа влітку минулого року.

За цей час 18-річний центрбек встиг відіграти за клуб 35 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Окрім того, попри свій юний вік, Аганор встиг дебютувати за збірну Італії. За його спиною вже два товариських поєдинки за національну збірну.

Нагадаємо, що нещодавно лондонців покинув нападник Марк Гію, перейшовши до РБ Лейпциг.