Колишнього вінгера Ліверпуля визнали винним у побитті дівчини

Колишнього вінгера Ліверпуля Джордана Айба визнали винним у побитті своєї колишньої дівчини.

Про це повідомляє Sky News.

Хоч і футболіст уникнув тюремного ув'язнення, магістратський суд Кройдона засудив 30-річного англійця до 12 місяців громадських робіт, 80 годин неоплачуваної праці та 27 днів реабілітаційних заходів.

Окрім того, суд оштрафував Айбу на 764 фунти стерлінгів (близько 888 євро).

Як зазначається, інцидент, який призвів до цього покарання, відбувся в грудні минулого року. Його колишня дівчина Мейсон зустрілася з футболістом, щоб домовитися, аби він повернув їй гроші, які, за її твердженнями, він заборгував.

Це спричинило конфлікт, і після того, як Мейсон назвала Айба наркоманом, той схопив її за руку, а потім вирвав пасмо волосся.

Колишній нападник Ліверпуля заявив під час судового процесу, що він розкаюється за скоєний вчинок.

Зауважимо, що Айба був гравцем "мерсисайдців" у період з 2012-2016 роки. За цей час він провів за першу команду англійського гранда 58 матчів, у яких відзначився 4 голами та 7 асистами.

Здебільшого нападник виступав на правах оренди в інших командах таких, як Бірмінгем та Дербі Каунті. Остаточно залишив Ліверпуль влітку 2016 року, перейшовши до Борнмута.

Наразі ж гравець є вільним агентом. Останній його клуб був болгарський Локомотив, з яким він попрощався на початку червня цього року, відігравши за цю команду 9 поєдинків (1 асист).

Нагадаємо, що раніше легендарного ексхавбека донецького Шахтаря Жадсона заарештували через підозру у домашньому насильстві.