Не отримав ні копійки: Тудор покинув Тоттенгем без компенсації

Тоттенгем 29 березня оголосив про звільнення Ігоря Тудора з посади головного тренера, який не отримав за розірвання угоди фінансову компенсацію.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Англійський клуб не витратився за дострокове припинення співпраці з хорватським наставником, з яким розійшлися за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, що під його керівництвом колектив встиг встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що наступником Тудора може стати колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта. Водночас була інформація про можливий прихід до керма команди Шона Дайча. Останній вже прокоментував чутки про своє можливе місце роботи.

Також "шпори" намагаються переконати Роберто Де Дзербі очолити клуб прямо зараз, а не після закінчення сезону-2025/26.

Наступний матч Тоттенгем проведе 12 квітня, коли зіграє на виїзді проти Сандерленда. Початок – о 16:00 (за київським часом). Це буде перша гра без Тудора.