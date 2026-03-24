Тудор може достроково покинути Тоттенгем

Олександр Булава — 24 березня 2026, 16:35
Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор може достроково покинути англійський клуб.

Про це повідомляє журналіст Піт О'Рурк.

Очікується, що фахівець залишить лондонський клуб впродовж наступних 24/48 годин.

Зазначається, що італієць Роберто де Дзербі є головним кандидатом на посаду тренера, якщо його вдасться переконати прийняти цю роботу зараз, а не після закінчення сезону.

Напередодні Тоттенгем поступився одному з головних конкурентів у битві за виживання - Ноттінгем Форест. Підопічні Тудора наразі із 30 очками посідають 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному матчі "шпори" зіграють на виїзді проти Сандерленда. Поєдинок запланований на 12 квітня о 16:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що ключовий форвард Тоттенгема Рішарлісон потрапив під приціл бразильського Фламенгу.

Колишній тренер Шахтаря близький до повернення в АПЛ – ЗМІ
Колишній тренер Шахтаря назвав умову, за якої готовий очолити невдаху АПЛ
Тренер Тоттенгема не прийшов на пресконференцію після розгрому від Ноттінгема: у його сім'ї сталась трагедія
Ключовий нападник Тоттенгема Рішарлісон потрапив під приціл бразильського гранда
Тудор заявив, що зірковий півзахисник Тоттенгема повернеться після травми до кінця сезону

