Тудор може достроково покинути Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор може достроково покинути англійський клуб.

Про це повідомляє журналіст Піт О'Рурк.

Очікується, що фахівець залишить лондонський клуб впродовж наступних 24/48 годин.

Зазначається, що італієць Роберто де Дзербі є головним кандидатом на посаду тренера, якщо його вдасться переконати прийняти цю роботу зараз, а не після закінчення сезону.

Напередодні Тоттенгем поступився одному з головних конкурентів у битві за виживання - Ноттінгем Форест. Підопічні Тудора наразі із 30 очками посідають 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному матчі "шпори" зіграють на виїзді проти Сандерленда. Поєдинок запланований на 12 квітня о 16:00 (за київським часом).

