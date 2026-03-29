Тоттенгем розглядає цілу низку тренерів на заміну Тудору – ЗМІ

Тоттенгем розглядає декількох кандидатів на посаду нового головного тренера команди на заміну звільненому Ігорю Тудору.

Про це інформує The Telegraph.

У список англійського клубу входять Бен Девіс, Гаррі Реднапп, Гленн Ходдл, Тім Шервуд і Кріс Г'ютон. Також "шпори" придивляються до австрійця Аді Гюттера, який у жовтні 2025-го покинув французьке Монако.

Також Шон Дайч входить в інтереси Тоттенгема. Колишній головний коуч Ноттінгем Форест вже прокоментував чутки про своє можливе нове місце роботи.

Роббі Кін, який наразі очолює угорський Ференцварош, зацікавлений у поверненні до нечужої для нього команди. Однак ірландець хоче постійний контракт із клубом, який на межі вильоту з АПЛ.

Раніше повідомлялось, що серед головних претендентів на заміну Тудору є екснаставник Марселя Роберто Де Дзербі та нинішній тренер збірної США Маурісіо Почеттіно, який вже очолював "шпор" (293 матчі). Однак обидва фахівці можуть очолити Тоттенгем лише після закінчення поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що під керівництвом Тудора "шпори" встановили найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.