Тоттенгем намагається переконати екстренера Шахтаря на заміну звільненому Тудору

Тоттенгем хоче переконати колишнього наставника донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі очолити команду по ходу сезону-2025/26.

Про це інформує журналіст Бен Джейкобс.

Хоча раніше повідомлялось, що італійський спеціаліст готовий прийти до керма "шпор" лише після закінчення поточного сезону, якщо команда не вилетить із АПЛ.

Екстренер французького Марселя хоче розглянути усі пропозиції.

Зазначається, що англійський клуб готовий запропонувати Де Дзербі солідний бонус у випадку, якщо він залишив би команду в елітному дивізіоні. Саме італієць є одним із пріоритетних призначень для "шпор".

Нагадаємо, що Тоттенгем 29 березня звільнив Ігоря Тудора з посади головного тренера. Під його керівництвом колектив встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що наступником Тудора може стати колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта. Водночас була інформація про можливий прихід до керма команди Шона Дайча. Останній вже прокоментував чутки про своє можливе місце роботи.

Наступний матч Тоттенгем проведе 12 квітня, коли зіграє на виїзді проти Сандерленда. Початок – о 16:00 (за київським часом). Це буде перша гра без Тудора.