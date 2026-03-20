Тудор заявив, що зірковий півзахисник Тоттенгема повернеться після травми до кінця сезону

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор заявив про можливе повернення півзахисника Джеймса Меддісона на поле до кінця поточного сезону.

Його слова передає The Athletic.

Коли Тудора попросили підтвердити, чи зможе Меддісон зіграти до кінця сезону, він відповів: "Так".

Наставник прокоментував процес реабілітації 29-річного футболіста та поділився очікуваннями від роботи медичного штабу під час найближчої паузи.

"У нас є ці великі три тижні після недільної гри проти Ноттінгем Форест. Нам потрібно перевірити, але Мохаммед Кудус прогресує дуже добре. Вже трохи працює з м'ячем. Родріго Бентанкур також.

Меддісон також. Меддісон вже робить цікаві речі з м'ячем. Виконує спринти також. Я бачив його. Він налаштований позитивно. Ми сподіваємося, що медичний штаб зробить нам приємний сюрприз у найближчі тижні."

Зауважимо, що за свою кар'єру Меддісон виступав за Ковентрі, шотландський Абердін, Норвіч та Лестер. Влітку 2023 року футболіст перейшов до Тоттенгема. Згідно з даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість англійця становить 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, у серпні під час передсезонного товариського матчу проти Ньюкасла гравець зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна і в поточному сезоні ще не виходив на поле. Наразі його команда посідає 16-ту позицію в англійському чемпіонаті.