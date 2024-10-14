Збірні України та Чехії визначились із комплектами форми на матч Ліги націй
УАФ
У матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА проти Чехії збірна України зіграє у жовтому комплекті форми.
Про це повідомляє УАФ.
Зазначимо, що новий комплект форми був представлений 9 жовтня 2024 року. Adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
Матч Україна – Чехія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить іспанська бригада суддів.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.