Чехія перемогла Албанію, Нідерланди врятувалися у матчі з Угорщиною у 3 турі Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, відбулося 8 матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Нідерланди у меншості врятувалися у матчі проти Угорщини, гра суперників збірної України по групі між Чехією та Албанією завершилася з рахунком 2:0 на користь чеської команди.

В інших матчах Німеччина перемогла Боснію і Герцеговину, Туреччина здолала Чорногорію, а Ісландія та Вельс влаштували гольову нічию.

Ліга націй сезону-2024/25

3 тур, 10 жовтня

Ліга A

Угорщина – Нідерланди 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Шаллаі, 1:1 – 83 Дюмфріс

Боснія і Герцеговина – Німеччина 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 30 Ундав, 0:2 – 36 Ундав, 1:2 – 70 Джеко

Ліга В

Україна – Грузія 1:0 (1:0)

Чехія – Албанія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Хорий, 2:0 – 63 Хорий

Ісландія – Вельс 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Джонсон, 0:2 – 30 Вілсон, 1:2 – 69 Томассон, 2:2 – 72 Томассон

Туреччина – Чорногорія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Кевечі

Ліга С

Естонія – Азербайджан 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 32 Яковлев, 1:1 – 45+1 Байрамов (пен), 2:1 – 45+2 Синявський, 3:1 – 71 Шейн

Словаччина – Швеція 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 25 Аярі, 0:2 – 32 Сема, 1:2 – 45 Стрелец, 2:2 – 72 Стрелец