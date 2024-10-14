Одна втрата і одне повернення. Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч проти Чехії у Лізі націй. До неї увійшли 23 гравці, серед них відсутні захисник Валерій Бондар і півзахисник Владислав Кабаєв. Повернувся до заявки хавбек Тарас Степаненко.

Про це повідомляє телеграм-канал УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва – Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

УАФ

Відзначимо, що Кабаєв також був відсутній у заявці на матч із Грузією (1:0).



