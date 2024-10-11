Матч Україна – Чехія в Лізі націй обслужить іспанська бригада арбітрів

На матч четвертого туру Ліги націй між збірними України та Чехії призначено іспанську бригаду суддів на чолі з 40-річним Гульєрмо Куадра.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях головному арбітру допомагатимуть Гуадалупе Поррас Аюсо та Іньїго Прієто. Четвертим суддею виступить Мігель Анхель Ортіс Аріас.

Поєдинок четвертого туру Ліги націй в групі В1 Україна – Чехія відбудеться в понеділок, 14 жовтня в польському місті Вроцлав. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Підопічні Сергія Реброва після двох турів ідуть останніми в турнірній таблиці свого квартету з нулем очок в активі. Лідирує у групі збірна Грузії з 6 очками.

Сьогодні, 11 жовтня, "синьо-жовті" зіграють проти грузинів. Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.