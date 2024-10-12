Україна – Чехія: онлайн-трансляція

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зустрінеться в матчі з Чехією в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у польському місті Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

У межах другого туру Ліги націй збірна Чехії приймала Україну та здобула мінімальну перемогу з рахунком 3:2.

Після екватору змагань підопічні Сергія Реброва розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.