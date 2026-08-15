Катар висловив незгоду АФК щодо відкритого листа із закликом перевірити діяльність ФІФА

Футбольна асоціація Катару (QFA) не згодна з позицією Азіатської конфедерації футболу (АФК), яка напередодні написала відкритого листа із закликом перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх рішень чинного очільника організації Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, президент катарського футбольного органу Хамад бін Халіфа Аль-Тані написав листа до керівника АФК Салмана бін Ібрагіма Аль-Халіфи, у якому зазначив, що критичні висловлювання Азіатської конфедерації щодо роботи ФІФА не були обговорені зі всіма членами-організаціями.

Аль-Тані насамперед має на увазі Футбольну асоціацію Катару. За його словами, потрібно було скликати консиліум з учасників, аби робити якісь заяви. Доступ до цього повідомлення отримало видання.

"Спочатку необхідно з'ясувати колективну думку; її не можна вважати самоочевидною, і її неможливо створити за допомогою простої заяви. Ні з QFA, ні зі мною особисто… не проводилося жодних консультацій – ані офіційних, ані неофіційних – до оприлюднення цієї заяви. Не було надано жодного попереднього повідомлення, не було розповсюджено жодного проєкту, і не було надано жодної можливості висловити свої зауваження щодо її змісту або внести свій вклад у його формування до того, як вона була оприлюднена від імені АФК та від імені членів АФК".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру.