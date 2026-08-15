Футбольна асоціація Нової Зеландії стала першою серед представників Океанії, хто відкликав підтримку Інфантіно

Футбольна асоціація Нової Зеландії (NZF) анулювала свою підтримку щодо переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА.

Про це повідомляє ESPN.

"Футбольна асоціація Нової Зеландії (NZF) сьогодні оголосила, що офіційно відкликала свою підтримку кандидатури Джанні Інфантіно на посаду президента ФІФА на Конгресі ФІФА 2027 року. Крім того, NZF також домагається проведення незалежної перевірки заходів, вжитих для розробки програми "FIFA Forward Enterprise". Після ретельного аналізу NZF дійшла висновку, що рішення та дії всередині ФІФА призвели до втрати довіри та поглиблення розколу в міжнародному футболі, і що для відновлення впевненості та довіри необхідна незалежна перевірка", – йдеться в заяві.

Також організація вважає, що саме зараз настав слушний момент, аби встановити прозорість влади для збереження довіри до керівництва найвищого футбольного органу у світі.

"NZF вважає, що цей момент є нагодою для всіх асоціацій-членів ФІФА виступити за посилення принципів управління, підзвітності та прозорості, які мають фундаментальне значення для збереження довіри до керівництва світового футболу".

Зауважимо, Футбольна асоціація Нової Зеландії стала першою серед всіх 11 представників Океанії, хто відкликав підтримку чинного очільника Міжнародної федерації футболу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру.