Футбольна асоціація Вельсу першою відкликала підтримку переобрання Інфантіно на посаду президента ФІФА

Футбольна асоціація Вельсу (FAW) стала першою, хто офіційно відкликав свою підтримку щодо переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА у наступному році.

Про це повідомляє Sky Sports.

За твердженнями організації, це рішення було викликане провалом комунікації та лідерської організації з боку теперішнього очільника Міжнародної федерації футболу, й тому FAW вирішила відхилити свою попередню ухвалу про підтримку.

"Недавні провали у сферах ефективного управління, організаційних процесів, лідерства, цінностей, взаємодії із зацікавленими сторонами, комунікації та здорового глузду призвели до того, що пан Інфантіно втратив довіру FAW як людина, здатна й надалі очолювати світовий футбол. Нездатність ставити інтереси футболу на перше місце – це провал, якого ми не можемо прийняти", – йдеться в заяві.

Вельс став першою організацією, яка зважилася на такий крок. Утім, як інформує видання, більшість членів-асоціацій УЄФА підтримують таке рішення, й Інфантіно розуміє це, тому збирається шукати прихильників своєї наступної каденції в країнах континентів Азії, Африки та Південної Америки.

Як відомо, 56-річний функціонер раніше отримав 200 листів підтримки його переобрання від 217 футбольних асоціацій, проте ці записки юридично можна відкликати. Ще раніше інформувалося, що Німецький футбольний союз відмовився підписувати такого листа.

Додамо, що наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у 20 мільярдів доларів. Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.

Нещодавно стало відомо, що члени Ради ФІФА хочуть скликати позачергове зібрання через невдоволення рішеннями Інфантіно, одним із наслідків якого може стати прохання від функціонерів, щоб скандальний керівник залишив свою посаду.

Також напередодні відомий журналіст Ромен Моліна розповів, що Інфантіно незабаром лишиться посади, оскільки серед його оточення готується заколот.